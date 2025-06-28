蔡英文連2年缺席全代會　趙少康：對賴不滿

中評社台北6月28日電／針對民進黨28日舉行的全代大會，蔡英文再度缺席，引發政壇關注。前中廣董事長趙少康在臉書直言，蔡英文連續兩年沒參加賴清德主導的全代會，根本是“投下不同意票”，意圖表達對賴的不滿。他更痛批賴清德執政逾一年“沒有完成一件好事”，不但內政一團亂，還與“立法院”對抗、發動罷免，撕裂社會，與“團結”背道而馳。



中時新聞網報導，趙少康指出，賴清德上任13個半月以來，不僅陷入與“立法院”的覆議與“釋憲”攻防，還推動“大罷免”激化對立，卻對台幣升值、關稅爭議、詐騙橫行、缺工、少子化、青少年自戕上升、護理人力不足等社會問題置之不理。他狠批賴清德“一面撕裂‘國家′、一面高唱團結”，彷彿活在平行時空。



針對蔡英文今年再度缺席民進黨全代會，趙少康質疑所謂“身體微恙”的說法。他指出，蔡英文近期剛完成立陶宛、丹麥與英國訪問，身體與精神狀況良好，“明眼人都看得出來”，她缺席根本是“藉故給賴難看”。



趙進一步分析，蔡英文對賴清德“用人唯賴”、排擠英系、不重包容的領導風格早已不滿，現在選擇以缺席表達“不支持、甚至反對”，等於“用不出席投下反對票”。



趙少康警告，若賴清德繼續“一言堂、擇惡固執”的作風，不知檢討改變，“蔡英文連明年全代會都不會來！”直言這是蔡系對賴的嚴重不信任訊號。