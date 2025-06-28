大罷免民調：近5成人怕民進黨“國會”過半

中評社台北6月28日電／隨著大罷免進入關鍵階段，《美麗島電子報》公布2025年6月最新“國政民調”，顯示賴清德信任度與政府施政滿意度雙雙下滑，對主要政黨的好感度也多呈下降趨勢。在關鍵議題部分，有近五成民眾認為民進黨若透過罷免與補選在“國會”過半“弊大於利”，顯示選民對執政團隊擴大權力的態度保留。同時，對於罷免案本身，有人視其為“抗中”助力，也有人擔憂削弱監督機制，呈現高度分歧。



中時新聞網報導，根據民調結果，當問及“若民進黨透過大罷免與補選，在‘國會′取得過半席次，是否有助於賴清德任內的社會安定與‘國家′發展”，有48.1%的民眾認為“弊大於利”，僅36.6%認為“利大於弊”，另有4.2%的民眾選擇“一半一半／視情況而定”。



針對“是否支持國民黨‘立委′罷免案”的投票意義，則出現不同解讀。有34.9%的民眾認為投下同意罷免票；但也有33%表示，這樣的結果恐“打擊在野黨‘立委′監督政府的力量”。另有3.5%的民眾持觀望態度，認為要看補選結果再判斷。



在整體施政與政治信任方面，賴清德信任度為45%，較前一期下滑3.5個百分點；不信任度上升至43%。政府整體執政滿意度為44.7%，下降1.6個百分點，不滿意度達46.8%。



政黨支持度方面，三大黨皆面臨好感度下滑壓力。民進黨好感度為40.5%（下降1.9%），民眾黨27.7%（下降2%），國民黨則為26.3%（微升0.1%）。儘管國民黨支持成長有限，其反感度下降3.7個百分點，顯示部分選民態度可能有所鬆動。



隨著“國會”罷免行動進入實質交鋒階段，這場政治角力不僅考驗執政團隊的應對策略，也將深刻影響台灣下一階段政治板塊的重組與民意走向。