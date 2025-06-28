蔣萬安挺王鴻薇反罷免　人氣爆棚

中評社台北6月28日電／大罷免將於7月26日舉辦首波投票，台北市長蔣萬安剛結束巴黎出訪行程，也馬上投入反罷免活動。他28日一早陪同藍營“立委”王鴻薇，接連到中山區長春市場、松江市場掃街拜票。雖然中山區選民偏綠，但2人沿路都受到不少攤販熱烈歡迎，甚至還有民眾特意駐足表示對蔣萬安和王鴻薇的支持。



中時新聞網報導，蔣萬安28日上午8時30分先到長春市場與王鴻薇會合掃街，雖然烈日高掛，但許多來採買的民眾都停下腳步表達對反罷免的支持；而2人經過的不少攤販都爭相與蔣萬安合影留念，也有攤販請蔣萬安在店家布條簽名，顯見市長魅力不可擋。



蔣萬安和王鴻薇接著在上午9時38分前往同在中山區的松江市場，展開第2場拜票掃街，有位母女看到蔣萬安就熱情向前打招呼，小妹妹與蔣萬安握手後開心的跳了幾下，後也有2位住在附近的小男孩向前迎接蔣萬安，蔣萬安也請他們告訴爸媽726一定要出來投下反罷免的票。



有位採買民眾對王鴻薇說，“要好好照顧身體”，也請王鴻薇的幕僚要好好照顧王鴻薇才有辦法對抗惡罷；也有一店家老闆生意絡繹不絕都已經忙不過來，還是不忘跟蔣萬安喊話“加油”。



蔣萬安說，現在最關鍵的就是投票，希望所有反罷免的朋友一定要出來投票，不然王鴻薇會非常危險，王鴻薇在“立法院”的表現大家有目共睹，去年民眾才一起支持她進入“立法院”，結果1年多後民進黨發動大罷免，完全沒有道理，民主國家沒有這樣的事情。