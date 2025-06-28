最新民調：賴清德滿意度、信任度跌破警戒線

中評社台北6月28日電／大罷免進入深水區，根據最新曝光美麗島電子報2025年6月“國政民調”，從數據中可以看到，賴清德信任度與政府整體執政表現滿意度皆出現下滑，政黨好感度方面則呈現多數下降趨勢，反映出民意對執政團隊與各主要政黨的態度略顯保留。



中時新聞網報導，從該份民調調查結果顯示，賴清德信任度為45%，較上期大跌3.5個百分點，不信任度則為43%，上升1.7個百分點。而“賴政府”施政滿意度方面，本月為44.7%，比上期下降1.6個百分點；不滿意度則達46.8%，上升1個百分點，亦呈現負面評價略占上風。



“行政院長”卓榮泰的個人施政表現方面，滿意度為37.7%，小幅上升0.3個百分點；不滿意度為39%，則較上期下降2個百分點，呈現些微回穩跡象。



至於政黨方面，民進黨的好感度為40.5%，較上月下降1.9個百分點，反感度為45%，略降0.2個百分點。國民黨好感度為26.3%，小幅上升0.1個百分點，反感度為53.6%，下降3.7個百分點，顯示其形象稍有改善。民眾黨方面，好感度為27.7%，下降2個百分點，反感度則上升至50.9%，較上月增加2.7個百分點，顯示其近期可能面臨較大民意壓力。



本次調查共成功訪問1076位受訪者，其中住宅電話樣本699人、行動電話樣本377人。在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0個百分點。