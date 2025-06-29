福建客家土樓故事　永定“土樓王子”的祝福

中評社香港6月29日電（作者 王小慶）萬物復蘇，生機盎然。不久前，我作為主辦方代表，帶著一百多位僑胞踏上了尋根之旅，目的地正是被譽為“土樓王子”的振成樓。在 坑村中心下車，眼前豁然開朗，寬敞內坪那邊的振成樓矗立在一片綠樹掩映之中，宛如一位沉穩的智者，靜靜地守護著這片土地。



振成樓坐北朝南，依山傍水，與風水學中“左有青龍，右有白虎，前有朱雀，後有玄武”的說法相吻合，被認為是富貴吉祥之宅。占地5000平方米，樓高10多米，直徑近60米，樓內四層。樓內有樓、環內套環，是振成樓的一大特點。一二層不設窗戶，三四層才有窗戶，這正體現了土樓防匪、防盜、防野獸的特點。最引人矚目的是，如果在空中俯瞰，振成樓的外觀酷似一頂古代官帽，寓意吉祥富貴，象徵著客家人對美好生活的嚮往。



振成樓由林鴻超主持始建，自民國元年（1912年）動工。林鴻超，字遜之，號超聲，清末秀才、建築設計師，曾任民國眾議院議員、民國中央參議員。林鴻超的祖父林在亭和父親林仁山於清同治四年（1865年）創辦條絲煙刀廠，所產“日升牌”煙刀稱雄四方，幾乎壟斷了中國和東南亞各國煙刀市場，獲利甚豐。然而，民國初年，由於日本以賤價大肆傾銷煙刀，導致“日升牌”煙刀生意一落千丈，最終冷落收攤。儘管如此，林氏家族的財富積累為振成樓的建設提供了堅實的物質基礎。



民國元年（1912年），林仁山去世，林鴻超接管家業後，為完成父親早年擬獨資興建振成樓的未竟之業，擔綱盡責主持續建振成樓，歷經五年才竣工，花費八萬光洋之巨。林鴻超一生聰明好學，琴棋詩書樣樣精通，並潛心研究《易經》，從中得到啟發，結合天人合一的哲學思想，融入中國傳統的風水理念，綜合儒家思想和佛、道兩教教義，精心選址，按八卦太極圖形式進行立體佈局和設計，所以振成樓又俗稱“八卦樓”。



歡聲笑語中，我們一行人在振成樓門前合影留念。由於這行客人重要，由樓主阿耕親自為我們講解。阿耕是林鴻超的侄子，對振成樓的歷史和文化有著深厚的瞭解。他熱情地帶領我們進入樓內，操著濃濃客家口音的普通話，詳細介紹了振成樓的建築特色和文化內涵。

