福建客家土樓故事 振福樓裡歲月長

振福樓 中評社香港6月30日電（作者 王小慶）一條清澈見底的小河自北向南穿村而過，滋養著兩岸肥沃的土地。河邊，可以看到錯落有致的客家土樓散佈在青山綠水之間。其中最引人注目的便是振福樓了，這座百年老宅以其獨特的建築風格和豐富的文化內涵，成為世界文化遺產福建土樓的組成部分，吸引著無數遊客前來探訪。



振福樓坐落在土樓之鄉福建龍岩市永定區湖坑鎮西片村一片秀美的山水之間，周圍環繞著翠綠的山巒與清澈的小溪。溪水從樓旁緩緩流過，為這座古老的土樓增添了幾分靈動之美。“鳳起丹山秀，蛟騰碧水環”這幅門聯恰如其分地描繪了振福樓與其周邊自然景觀和諧共存的美好畫面。特別是在大門對岸回望時，振福樓仿佛是大自然精心佈置的一件藝術品，完美地鑲嵌於兩山之間的峽谷之中。相對於同期建造的“土樓王子"振成樓而言，振福樓被稱為“土樓公主”。



振福樓建于上世紀初，占地面積4000多平方米，坐北朝南，呈圓形，由內外兩環同心圓建築組成。大門上方懸掛著一塊黑底金字牌匾，“振福樓”三個大字蒼勁有力，彰顯出樓主人深厚的書法功底以及對美好生活的嚮往。外環為圓形，高3層，直徑43.5米，採用土木結構，以中國傳統的《易經》八卦格局建造，共有3廳96間。底層不開窗，主要用於廚房和餐廳；二層不開窗，用作糧倉；三層設有窗戶，用作臥室。底層內通廊以鵝卵石鋪面，室內以青磚鋪面；二三層全部以青磚鋪面。東、西兩邊各設一道樓梯，兩梯對稱，方便居民上下樓。外環大門設於正南面，石質門框，門扇以鐵板封面。門廳與底層內通廊交接處分別設一磚砌拱門，門楣分別書有“出孝”“入悌”。門廳以鵝卵石鋪面，兩側各有一間特殊用房，一間為條絲煙成品倉庫，另一間為條絲煙銷售、管理人員的辦公室。



內環為單層，磚木結構，祖堂位於內環北面，高6米，寬6.6米，比外環的門廳和後廳更寬敞。祖堂雕樑畫棟，琉璃瓦脊、瓦當，前後向分別有2根西洋式花崗石圓柱。祖堂前向石柱鐫刻楹聯，後向石柱亦鐫刻楹聯。祖堂後向為鏤雕人物、花鳥的活頁門扇，已毀，其兩側各設一個磚砌拱門，與後廳前向的回廊相通。祖堂前為圓形天井，花崗石板鋪面。天井兩邊為弧形廂房，地面比祖堂低一個臺階，與祖堂相連，內無隔牆，但在面向天井處分別設3個拱門，門楣上書地名：“薊都”“郢都”“臨淄”“大樑”“陽翟”“邯鄲”。這些地名體現了樓主對遠祖、故土的深切懷念之情。

