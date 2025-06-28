500人喪生　美以加沙援助項目是死亡陷阱？

中評社北京6月28日電／加沙地帶媒體辦公室26日公佈數據顯示，美國和以色列支持的私營組織“加沙人道主義基金會”單方面“接管”加沙地帶援助物資分發約一個月以來，已有500多人在領取物資時身亡，另有4000多人受傷。



新華社報導，有媒體報導指出，部分人員傷亡是以軍襲擊所為，這引發國際社會強烈譴責。以方則否認該指控。分析人士指出，美以此舉是將人道主義援助武器化，旨在通過主導救援物資分發實現在加沙衝突中的政治和軍事目標。



“死亡陷阱”



以色列在加沙的軍事行動令當地深陷人道主義災難。在國際輿論壓力下，以色列5月下旬起允許少量救援物資進入加沙地帶，但要求通過美以支持的“加沙人道主義基金會”分發物資。



據巴勒斯坦媒體報導，該基金會將物資分發地點主要設在加沙地帶南部的以軍火力控制範圍內，並限制聯合國相關機構的物資分發權。多家國際援助機構批評該基金會的援助發放地點設置和物資數量遠不能滿足加沙民眾需求，迫使人們在危險中長途跋涉以獲取物資。美國《紐約時報》報導說，在加沙尋找食物存在“致命風險”。



近來，多家媒體稱“加沙人道主義基金會”物資分發地點附近人員傷亡事件頻發，並指認是以軍所為。據報導，至少31名平民6月1日在加沙南部拉法地區等待分發物資時遭槍擊身亡，以軍否認開槍。然而，據美國有線電視新聞網公佈的調查結果，從現場視頻顯示的子彈射速和從受害者身上取出的子彈來看，襲擊武器與以軍槍械相符。



聯合國人道主義事務協調廳24日在有關“加沙人道主義基金會”的一份通報中指出，物資分發地點“每天都有數十名不同年齡的人喪生和受傷”。以色列《國土報》27日援引多名匿名以軍士兵的話報導說，以軍在接到命令後“故意”向等待救援物資的巴勒斯坦人開槍。以總理內塔尼亞胡、以國防軍均發表聲明否認相關指控。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎里尼表示，美以主導的援助項目羞辱了絕望的加沙民眾，是一個“死亡陷阱”，它“造成的損失比其拯救的生命還要多”。

