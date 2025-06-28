特朗普威脅再炸　伊朗警告不要對伊力量有錯覺

中評社北京6月28日電／以色列和伊朗24日停火，但連日來，各方未停止強硬表態。伊朗最高領袖哈梅內伊26日在電視講話中說伊朗轟炸美軍基地的行動“打臉美國”後，特朗普27日威脅稱不排除“再次轟炸伊朗”。28日，伊朗方面譴責特朗普關於哈梅內伊的言論。



特朗普：伊朗說謊 可能再次轟炸



新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊26日在以色列與伊朗停火後首次發表電視講話，指責特朗普“誇大”美國對伊朗核設施的打擊效果。他祝賀伊朗“取得了對以色列、美國的勝利”，強調伊朗“狠狠打了美國一記耳光”。



特朗普27日在“真實社交”上發文寫道，哈梅內伊說伊朗贏得了對以色列的戰爭，但事實並非如此。特朗普寫道：“他（哈梅內伊）不應說謊。他的國家被摧毀了，三個核設施被摧毀了。”特朗普還稱“很清楚他（哈梅內伊）的藏身之處，但不會讓以色列或美國武裝部隊……終結他的生命”，“我救了他一命”。



特朗普表示，此前他一直在研究取消對伊朗制裁的可能性，但看到伊朗方面的聲明後，他立刻放棄了所有關於解除制裁的工作。在27日舉行的白宮記者會上，特朗普還說，如果情報顯示伊朗有能力將鈾濃縮至軍用級別，美國將“毫無疑問”再次轟炸伊朗。



伊朗：不接受威脅和侮辱



特朗普27日關於哈梅內伊的言論遭到伊朗方面強烈批評。



伊朗外交部長阿拉格齊28日凌晨在社交媒體X上發文說，伊朗人民從不讓別人決定自己的命運。“如果特朗普總統真的想要達成協議，就應該放下對伊朗最高領袖哈梅內伊的不尊重和不可接受的語氣。”



阿拉格齊寫道：“以色列為了避免被我們（伊朗）的導彈夷為平地，它只能去求助（美國）‘爸爸’。我們不會接受任何威脅和侮辱……如果錯覺會導致更嚴重的錯誤，伊朗將毫不猶豫地展示其真實能力，這肯定會結束對伊朗力量的任何錯覺”。



伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼27日表示，美方發出“如此魯莽和蓄意的威脅”，嚴重違反了《聯合國憲章》和國際法的原則。伊朗呼籲聯合國譴責美國和以色列最近對伊朗最高領袖哈梅內伊的威脅。

