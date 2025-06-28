胡塞武裝用彈道導彈襲擊以色列“敏感目標”

中評社北京6月28日電／也門胡塞武裝28日宣佈，該組織已向以色列南部貝爾謝巴市的一處“敏感目標”發射了一枚彈道導彈，這一襲擊屬於胡塞武裝在過去一周內開展的一系列軍事行動之一。



新華社報導，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞通過該組織控制的馬西拉電視台發表聲明稱，該組織下屬的導彈部隊實施了一次精準軍事行動，打擊了以色列在貝爾謝巴地區的一個“敏感目標”。他確認，此次襲擊使用的是一枚“祖勒菲卡爾”型彈道導彈，並表示“這次打擊成功命中目標”。



薩雷亞補充說，在過去一周內，胡塞武裝還發動了多次軍事行動，襲擊了以色列貝爾謝巴、特拉維夫以及海法的“敏感目標和軍事設施”，所使用的武器包括多枚彈道導彈和無人機。這些行動是“對以色列在加沙對平民犯下罪行的回應，同時是對被壓迫的巴勒斯坦人民的聲援”，行動“全部取得成功”。



他還表示，胡塞武裝“無論付出怎樣的代價，都不會放棄履行其對巴勒斯坦人民的宗教、道義和人道責任”，並重申將“繼續執行支援性軍事行動，直到以色列停止對加沙的侵略並解除封鎖”。



以色列國防軍28日發表聲明說，以軍當天成功攔截了一枚也門胡塞武裝發射的導彈。新華社記者手機安裝的預警系統顯示，當天以色列南部貝爾謝巴、迪莫納等地響起防空警報。