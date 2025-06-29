台青：兩岸同根同源是不可否認的事實

三位台灣青年在馴鹿苑投喂鹿群（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月29日電（實習記者 葉佳怡）6月28日，24位台灣青年乘車穿越遼闊壯美的大草原，先後探訪了生態寶庫額爾古納白樺林景區、額爾古納國家濕地公園和展現蒙古族傳統文化的巴爾虎蒙古部落。一位台青指出，兩岸本就是同文同種、同根同源，台灣必須認清這一不可更改的事實，而不是去抹殺歷史，忘記我們的根。



關於促進兩岸交流，他表示，兩岸現在最主要可以通過自媒體和社交媒體加強交流，因為很多台灣人都很喜歡使用當下主流社交媒體，台灣朋友可以通過社交媒體上博主發布的內容觀察大陸的真實狀況，不管是歷史文化，還是美食美景，社交媒體上的內容正深深地吸引著台灣民眾。他指出，不管民進黨如何抹黑和打壓大陸，很多台灣民眾眼睛是雪亮的，他們可以通過自媒體更深度、更客觀、更全面地瞭解大陸。



關於如何破除兩岸交流的壁壘，他強調，民進黨當局在歷史、文化、人文上都大肆“去中國化”，做了很多非常可惡且極其愚蠢的事情，這對於台灣青少年而言非常悲哀，因為他們沒有機會瞭解自己的來源、認識自己的祖先、學習自己的文化。此外，他還認為，在真實的歷史上，台灣跟大陸的淵源本就非常深厚，兩岸本就是同文同種、同根同源，台灣必須認清這一不可更改的事實，而不是去抹殺歷史，忘記我們的根，因此，兩岸的人民還是要更多的互相交流、互相來往，衹有如此，我們才能彼此更多的瞭解。

