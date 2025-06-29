中評現場：台青草原樂融融　篝火點燃兩岸情

這是晚上的篝火晚會表演現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月29日電（實習記者 葉佳怡）6月28日，24位台灣青年踏上了額爾古納白樺林景區的參訪行程。他們乘車穿越遼闊壯美的大草原，先後探訪了生態寶庫額爾古納白樺林景區、額爾古納國家濕地公園和展現蒙古族傳統文化的巴爾虎蒙古部落。沿途壯麗的草原景色與少數民族的獨特風情，給台青們留下難忘的回憶。



額爾古納白樺林景區是中國面積最大、樹種最純的原始白樺林帶，林木密集，無雜樹摻雜，被譽為“純天然生態博物館”。台青們在空中彩虹棧道上俯瞰白樺林海，在馴鹿苑中近距離喂食馴鹿，在林海中拍照打卡，留下珍貴瞬間，他們品嘗特色的冰鎮白樺汁，參觀白樺樹文創作品，深入體驗非遺傳統文化。



額爾古納國家濕地公園，是亞洲原生木本濕地中面積最大、物種最豐富、保護最完整的濕地生態系統，享有“亞洲第一濕地”美譽。台青們陸續穿行於蜿蜒的木質棧道，在原生白樺林與清澈河曲交織的風景中沉浸式感受大陸的生態奇觀。在返程的木棧道上，數只野生花栗鼠從樹根旁探出腦袋，和台灣遊客們互動。一名台青舉著手機驚喜地記錄：“它們像森林裡的小精靈，完全不怕人！這種與野生動物零距離接觸的體驗，在台灣生活中根本無法想象。”



傍晚時分，台青們來到巴爾虎蒙古部落，在蒙古包裡享用內蒙古特色美食，大家一起圍坐閑聊，各自分享生活中的趣事。當篝火晚會拉開帷幕，篝火熊熊燃燒，將一張張年輕而興奮的臉龐映照得格外明朗。台青們不自覺地被當地牧民熱情奔放的舞姿帶動起來，牧民們豪邁的歌聲和極具感染力的節奏融化了台灣青年的心靈。



篝火旁，不需要過多的言語解釋，眼神的交匯、身體的律動、輕快的節奏，成了兩岸同胞最好的溝通。歡快的氛圍如同那跳躍的火焰，越燃越旺，點燃了草原的夜晚，也悄然拉近了兩岸的距離。這一刻，篝火映照下的不只是歌聲和舞蹈，更是跨越山海的青春在同一個節拍下共鳴的純粹快樂。

