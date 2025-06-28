王英津：國家四要素拼不出賴清德“台獨地圖”

中評社北京6月28日電／新華社發表中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國家發展與戰略研究院研究員王英津的文章指出：“國家四要素說”（人民、領土、政府、主權）作為國際法和政治學領域的一種理論，一般認為出自1933年美洲國家簽訂的《蒙特維多國家權利義務公約》。賴清德近日歪曲套用“國家四要素說”謬稱“台灣是一個國家”。這一謬論歪曲“國家四要素說”意涵，違背兩岸關係法理、歷史和事實。只要深入剖析國家四要素的內涵就會發現，台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。



從人民要素來看，台灣2300萬人民是地方行政區域內的人民，是全體中國人民的一部分，與大陸人民共同擁有中國領土的主權。《中華人民共和國憲法》和台灣地區所謂“憲制性文件”都以人民主權或主權在民為理論基礎，承認國家的一切權力屬於人民，且“人民”的含義均涵蓋對方的人口。另外，根據人民主權學說，人民作為一個整體擁有主權所有權，而全體人民中的任何個人或部分人都只是主權所有者的構成分子而不是主權所有者本身，因而不能享有主權所有權。因此，“主權在民”中的“民”是一個國家的全體人民，而不是部分人民；是兩岸全體中國人民而非台灣地區的2300萬人民。



從領土要素來看，台灣當局控制的台澎金馬地區屬於中國領土不可分割的一部分。領土是構成國家必不可少的條件，是國家和人民賴以生存的空間。在現實政治中，領土通常與主權是密不可分的。從國際法上說，國家對本國領土具有完全主權，這種主權被稱為國家的領土主權。賴清德在演講中聲稱，台灣擁有台澎金馬這片土地。但需要指出，台灣當局只是目前暫時控制著台澎金馬地區並實施管轄和治理，而並不擁有該地區的領土主權。台灣于1945年回歸中國版圖，作為中國領土的一部分，其領土主權應由海峽兩岸全體中國人民共同擁有。



從政府要素來看，台灣當局不是主權意義上的政府。“國家四要素”中的政府，係指代表國家對內實行有效統治，對外進行國際交往的政權組織，是國家行使主權和主權權力的機關。作為中國的一個地方行政單位，賴清德所謂的“政府”只是中國的一個地方政權，在國際事務中並不具有國際法主體地位。例如，在世界衞生組織等國際組織中，台灣只能在一個中國原則的基礎上以適當的身份和名義有限度地參與相關活動，其參與方式和程度都受到中國中央政府的嚴格約束。

