中評鏡頭：山城重慶的日與夜

重慶景色（中評社 許思悅攝） 中評社重慶6月29日電（實習記者 許思悅）6月25日至27日，“文化抗戰川渝行”兩岸媒體團走進重慶，在走訪期間，記者用鏡頭記錄下這座抗戰古城的日與夜。作為戰時陪都，重慶承載著厚重的歷史記憶，而今天的山城，既保留著抗戰遺跡的滄桑，又煥發著現代都市的活力，成為許多遊客旅行的熱門目的地。



白天的重慶，群山環抱中展現著獨特的城市風貌。層層叠叠的建築依山而建，從江邊一直延伸到山頂，穿行在城市中，時而需要爬坡上坎，時而需要穿過隧道，這種獨特的城市肌理讓記者印象深刻。站在高處俯瞰，整座城市仿佛漂浮在雲霧之中。嘉陵江與長江在此交匯，江水環繞著山城，為這座城市增添了幾分靈動。輕軌列車在山間穿行，時而鑽入隧道，時而凌空飛越。



重慶這種獨特的地理條件使其成為抗戰時期的“天然屏障”。作為抗戰時期的戰時陪都，重慶保留了大量抗戰遺址。在重慶抗戰遺址博物館，陳列著大量珍貴的歷史照片和文物，記錄著那段烽火歲月。南泉抗戰舊址群保存完好的建築群，見證了當年的歷史風雲。抗戰勝利紀功碑依然矗立在市中心，周圍高樓林立，形成歷史與現代交融的獨特景觀。



隨著夜幕降臨，重慶展現出截然不同的面貌。洪崖洞的燈光次第亮起，將整片江岸映照得如夢似幻，層層叠叠的吊腳樓在夜色中格外醒目。千厮門大橋的燈光秀與渝中半島的萬家燈火交相輝映，勾勒出山城獨特的立體輪廓。長江索道在夜空中穿梭，為遊客提供了觀賞夜景的最佳視角。解放碑商圈霓虹閃爍，人流如織，展現出這座城市的活力與繁華。



重慶獨特的城市魅力，吸引著越來越多的台灣同胞前來探訪、旅行甚至定居。台灣自媒體人李東恩就是其中一位，他告訴記者，自己當年因為一瓶重慶小麵醬來到重慶市榮昌區，被這座城市深深吸引，現在已經在重慶生活了10年，重慶是他的第二個故鄉。與記者團同行的台灣青年們也紛紛在朝天門碼頭、千厮門大橋等打卡點舉起相機留念。



幾天的採訪下來，記者印象最深的是重慶的煙火氣。在凌晨的街頭，火鍋店依然人聲鼎沸，市民在路邊攤吃著夜宵，三五成群的年輕人說笑著走過。這種真實與鮮活，或許就是重慶最打動人的地方。它不刻意營造什麼，卻用最本真的生活狀態，讓每個到訪者都感受到這座山城的溫度與魅力。

