中評鏡頭：台青感受李莊夜色

李莊夜色（中評社 許思悅攝） 中評社宜賓6月29日電（實習記者 許思悅）在“文化抗戰川渝行”活動中，兩岸媒體記者、台灣文化學者、抗戰老兵後代、青年學生來到李莊，共同感受這座古鎮的獨特夜色。這座在抗戰時期曾庇護過眾多文化機構的江邊小鎮，如今正以另一種方式煥發生機。



夜幕降臨，李莊換上了璀璨的盛裝。古色古香的建築群被暖黃色的燈光勾勒出優美的輪廓，河面上倒映著亭台樓閣的倩影，隨波光粼粼的水面輕輕搖曳。石橋連接著縱橫交錯的街巷，宮燈垂懸，為古鎮增添了幾分夢幻色彩。在水上表演區，表演者們手持木棍，在水面上演繹著高難度的傳統技藝。他們時而騰空躍起，時而旋轉翻騰，精彩的表演引來陣陣喝彩聲。



漫步在古鎮的閭巷街道，煙火氣息撲面而來。美食街上，老字號與地道小吃完美碰撞，空氣中彌漫著誘人的香氣。遊客致勃勃地品嘗著當地特色美食，不時發出贊嘆。



幾位隨團同行的台灣女孩換上了傳統服飾，在漫天燈火中拍照留念。她們或執團扇倚欄而立，或提宮燈漫步石橋，成為夜色中一道靚麗的風景線。這些前來拍照的年輕身影融入古鎮夜色，古鎮的燈光為她們鍍上柔和的光暈，仿佛為這場穿越時空的邂逅增添了幾分詩意。



夜色漸深，記者站在江邊，感受著微風拂面的愜意，遠處的漁火點點，近處的笑語聲聲，一天的疲憊仿佛都被這美麗的夜色洗滌殆盡。李莊的夜，不僅有著視覺的盛宴，更讓人感受到文化的溫度與生活的美好。