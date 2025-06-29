快評：台青內蒙體驗遊　草原風吹散認知迷霧

中評社快評/近日，二十四位台灣青年踏足內蒙古草原，在額爾古納的白樺林間穿行，於巴爾虎部落體驗蒙古族風情，在莫爾格勒河的九曲回腸中驚歎——此行不僅是地理的跨越，更是一次認知壁壘的轟然倒塌。當台灣青年親手觸摸溫順的羊羔、品嘗醇香的奶茶、與牧民共舞時，那些被台灣某些勢力刻意塗抹的“大陸落後論”在真實體驗面前如沙堡般潰散。一位參與者心痛地指出，台灣有些政論節目長期散播“吃不起茶葉蛋”等荒謬論調，這種對大陸的系統性汙名化，正是源於部分人未曾親歷卻妄加評判的傲慢。



更深層的癥結，在於島內歷史教育的扭曲。台青直言，台灣當局推行的“去中國化”教育，正殘忍地斬斷年輕一代的文化根系——孩童被剝奪了學習完整中華歷史的機會，對自身文化血脈茫然無知。當歷史被刻意抹殺，身份認同便如無根浮萍，陷入“不知討厭什麼卻標榜討厭大陸”的荒誕境地。這種文化上的自我閹割，是比地理隔絕更可悲的疏離。



所幸，親歷的力量無可替代。青年們感歎，唯有踏上這片土地，沉浸於鄂溫克牧民的真誠款待，感受步行街上大陸同胞自發的親情問候，才能穿透謠言的迷霧，觸摸到兩岸血脈相連的溫熱。一位母親更帶來寶貴洞見：讓孩童親歷真實大陸，因其純淨心靈更能映照真相——當小朋友在交流環境中自然體會“兩岸一家人”的溫暖，未來便不易被偏見侵蝕。



莫爾格勒河的碧波，映照出兩岸青年在草原上攜手同遊的笑顏。這印證了一個樸素真理：再精巧的謊言也敵不過一次真實的握手，再深的溝壑也能被真誠的腳步跨越。當台青呼籲“兩岸同屬一個祖先，理應多多互動”，其聲格外有力。推動更多台灣同胞，尤其是年輕一代親歷大陸的山川人文，不僅是對抗偏見的良藥，更是縫合歷史裂痕、重建文化認同的生命線。



草原之風已吹動認知的堅冰。每一次真誠的體驗，都在為兩岸心靈相通鋪設新的路基——這路基的盡頭，必是共同的文化原鄉與共用的未來圖景。

