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意大利西北部航班因數據傳輸故障暫停起降
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2025-06-29 09:46:24
中評社香港6月29日電／據意大利安莎通訊社報導，當地時間28日21時（北京時間29日3時）左右，位於米蘭的區域航空管制中心出現數據傳輸故障，導致其管轄空域內米蘭、貝加莫、熱那亞、都靈等意大利西北部多地航班起降中斷。
新華社援引報導，意大利空域由四個區域航空管制中心分別管理，均由意大利航空導航服務供應商ENAV集團負責運營。本次故障與位於米蘭的區域航空管制中心數據傳輸系統有關。出於安全考慮，西北區域所有航班暫停起降，預計超過300個航班受到影響。
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