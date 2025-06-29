意大利西北部航班因數據傳輸故障暫停起降

中評社香港6月29日電／據意大利安莎通訊社報導，當地時間28日21時（北京時間29日3時）左右，位於米蘭的區域航空管制中心出現數據傳輸故障，導致其管轄空域內米蘭、貝加莫、熱那亞、都靈等意大利西北部多地航班起降中斷。



新華社援引報導，意大利空域由四個區域航空管制中心分別管理，均由意大利航空導航服務供應商ENAV集團負責運營。本次故障與位於米蘭的區域航空管制中心數據傳輸系統有關。出於安全考慮，西北區域所有航班暫停起降，預計超過300個航班受到影響。