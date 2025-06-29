日本主力運載火箭H2A完成最後一次發射

中評社香港6月29日電／日本主力運載火箭H2A於當地時間29日凌晨從日本南部種子島宇宙中心升空，完成第50次、也是退役前最後一次發射，把地球觀測衞星“呼吸GW”成功送入軌道。



新華社報導，不少民眾聚集在發射場附近的長穀展望公園，觀看這趟告別之旅。當地時間29日1時33分，H2A火箭50號點火升空。約16分鐘後，星箭分離。衞星進入高度約666公里的太陽同步準回歸軌道。



H2A是兩級式液體燃料火箭，全長53米，裝備兩個固體推進器時重289噸，地球同步轉移軌道運載能力約4噸，低軌道運載能力可達10噸。自2001年首次發射以來，H2A火箭一直是日本大運力火箭的主力。



本次發射原定24日進行，因火箭第二級電氣系統異常而推遲。



迄今為止，H2A火箭共執行了50次發射任務，衹有一次失敗，但每次發射成本高達約100億日元（約合6900萬美元），成為H2A火箭角逐國際商業發射市場的瓶頸。H2A火箭退役後，將由運載能力更強、成本更低的H3火箭“接棒”。



本次H2A火箭發射搭載的地球觀測衞星“呼吸GW”由日本環境省和宇宙航空研究開發機構等共同研發，主要承擔全球溫室氣體和水循環觀測任務，所搭載的高性能微波輻射計增加了兩個觀測頻帶，提升了原有頻帶的分辨率，使觀測高緯度地區的降雪量和降水量成為可能。此外，所搭載的溫室氣體排放測繪光譜儀能以更廣範圍和更高精度觀測二氧化碳、甲烷和二氧化氮。