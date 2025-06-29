“良浜”等四隻旅日大熊貓平安回國

中評社香港6月29日電／在中日雙方的共同保障下，旅居日本和歌山縣白浜野生動物園的大熊貓“良浜”“結浜”“彩浜”“楓浜”乘包機於28日18時51分平安抵達成都雙流國際機場，隨後轉運至成都大熊貓繁育研究基地隔離檢疫場進行隔離檢疫。



新華社報導，為保障四隻大熊貓順利回國，日方專門定制了大熊貓航空運輸籠，確保大熊貓在籠子里能夠自由活動、採食和休息，飛機艙內保持18至20℃適宜溫度。中方選派了經驗豐富的飼養管理人員和獸醫提前赴日參與飼養護理，熟悉掌握四隻大熊貓的生活習性和飼養情況，並與日方飼養專家同機護送，保障運輸途中的健康管理和飼養需求。



此前，成都熊貓基地已按檢疫要求完成隔離檢疫場的消毒工作，同時就隔離檢疫場內設施設備、食物供給、飼養管理及健康保障等方面做好了準備，安排專人全力確保歸國大熊貓平穩順利度過隔離檢疫期，盡快適應新環境。



與日本和歌山縣白浜野生動物園開展大熊貓國際保護合作始於1994年，是我國對外開展的第一個大熊貓國際保護合作項目。多年來，中日雙方建立了良好的合作關係，在大熊貓飼養管理、繁殖育幼、疾病救治、技術交流、公眾教育等多個領域取得顯著成效，合作繁育成活幼崽17隻，為全球大熊貓保護研究提供了重要參考。



在促進中日人文交流方面，大熊貓始終發揮著獨特作用，成為日本民眾瞭解中國文化的重要窗口與連接兩國友誼的堅實紐帶。