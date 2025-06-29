賴表態支持大罷免　蔣萬安轟民進黨：不演了

中評社台北6月29日電／全台“立委”大罷免首波投票將於7月26日舉行，倒數剩不到1個月，北市罷免與反罷雙方行動也白熱化。台北市長蔣萬安29日往內湖737市場陪同北市國民黨“立委”李彥秀掃街催票。賴清德“總統”昨日於民進黨全代會表態，指公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，支持大罷免；蔣萬安對此怒嗆民進黨“不演了”，一開始都推給公民團體，現在站出來站在第一線，全力來推動大罷免，痛批“民進黨就是最大的詐騙集團”。



根據《中時新聞網》報導，蔣萬安今日上午陪李彥秀掃內湖737市場，受訪時對於昨日賴清德表態“與公民同行”正式訴求支持大罷免，蔣痛批“民進黨就是最大的詐騙集團”。



蔣萬安表示，大家可以看到，一開始民進黨都一直推給公民團體，結果現在完全“不演了”，完全是站出來站在第一線，全力來推動大罷免，民進黨就是最大的詐騙集團。



蔣指出，民進黨一開始找各種理由借口，說要來罷免在野黨的“立委”，他今天到港湖，“大家知道李彥秀在港湖深耕了26年，一路從議員做到“立委”，是在地服務最扎實、最認真的“立委”，要罷免她是最沒有道理”。蔣呼籲，懇請港湖鄉親7月26日一定要出來投下不同意罷免票，守住李彥秀，就是守住港湖最認真的、最為港湖付出的守護者。