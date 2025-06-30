台青：和平發展才是兩岸人民最真實的心聲

這是巴爾虎蒙古部落蒙古馬術表演現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月30日電（實習記者 葉佳怡）6月29日，24位台灣青年在巴爾虎蒙古部落觀賞了蒙古馬術表演，隨後赴滿洲里國門景區和滿洲里中俄互貿免稅區參觀，感受內蒙古少數民族風俗和中俄邊境小城的無限風光。一位台灣青年表示，只要兩岸經常交流互往，很多問題都可以慢慢解決。兩岸必須要交流，和平發展才是兩岸人民最真實的心聲。



關於內蒙古之行，他直言，此次來內蒙古做交流，是認識大陸地理環境、歷史文化、風土人情的很好機會。他坦言，也在提前考量未來是否有機會讓孩子來大陸學習、就業甚至創業。他表示，通過此次交流，台灣青少年們可以在內蒙古和更多大陸青年人互動，增進彼此認識，深入瞭解大陸青年的學習生活、所思所想，可以交更多大陸朋友。此外，他還表示，作為漢族人，有機會來到內蒙古，體驗少數民族的生活方式和民風民俗，此次內蒙古之行不僅僅是一場旅行，更是一場民族融合之旅，有助促進民族文化交流融合，增進彼此瞭解，拉近兩岸的距離。



關於中華文明，他談到，無論台灣當局如何在教育上抹殺中華文化，中華上下五千多年的歷史始終是不可更改的事實。第一天參訪呼倫貝爾歷史博物館給他都留下了深刻印象，這些文物和大家在書籍上瞭解的極其相似，大家都被如此悠久深厚的內蒙古少數民族文化所感染，也被中華文明的博大精深所震撼。此外，他同記者分享說，對大陸同胞的親切直爽，內蒙古的美麗自然風光、舒適宜人氣候、多彩生活習俗印象深刻。



最後，他強調，雖然當前兩岸關係比較緊張，但是只要兩岸經常交流互往，很多問題都可以慢慢解決。兩岸必須要交流，和平發展才是兩岸人民最真實的心聲。

