台青：兩岸應該有更多交流機會

這是巴爾虎蒙古部落蒙古馬術表演現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾7月1日電（實習記者 葉佳怡）6月29日，24位台灣青年在巴爾虎蒙古部落觀賞了蒙古馬術表演，隨後赴滿洲里國門景區和滿洲里中俄互貿免稅區參觀，感受內蒙古少數民族風俗和中俄邊境小城的無限風光。一位台灣青年表示，兩岸應該有更多交流的機會，親身經歷是兩岸交流的重中之重。



她表示，這是她第一次來到大陸，親身體驗後，這裡的所見所聞和她們在台灣新聞報導中接收到的訊息差別很大。親身來大陸體驗後，會發現大陸的環境非常舒適，人與人的相處都很和諧友善。所謂“耳聽為虛，眼見為實”，聽聞遠不如感受，衹有親身體驗大陸生活，看看大陸環境，才能破除一些台灣媒體報導中關於大陸的不實信息。“甘願困於一些人為構建的信息繭房中是非常糟糕和悲哀的。”在她看來，要瞭解一個事實，一定要從全面客觀的角度去瞭解多方面的觀點，而非僅盲目接受單方面觀點。



她表示，此次內蒙古之行後，她一定還會帶著家人朋友們再次來到大陸，也要讓他們感受到真實的大陸。她表示，儘管當前局勢緊張，但兩岸還是應該有更多交流的機會，親身經歷是兩岸交流的重中之重。



最後，她強調，大陸的發展態勢非常好，基礎設施和交通建設很完善，在大陸可以使用微信和支付寶，不需要攜帶現金也可以實現交易，這些措施很利民。此外，大陸政府也出台了很多措施鼓勵台灣同胞來到大陸旅遊、學習、生活和工作，這些極大地提高了台灣民眾參訪大陸的積極性，有助促進兩岸融合發展。



