特朗普：腐敗案審理妨礙內塔尼亞胡“幹大事”

中評社香港6月29日電／美國總統特朗普28日在社交媒體上發文稱，針對以色列總理內塔尼亞胡的腐敗案調查是“政治迫害”，同時喊話“放過”內塔尼亞胡，因為“他有大事要做”。



新華社報導，特朗普在社交媒體“真實社交”上發佈帖文稱：“他們對內塔尼亞胡所做的事情太可怕。內塔尼亞胡與美國合作，在消除伊朗核威脅方面取得巨大成功。重要的是，他目前正在與哈馬斯談一項協議，其中包括解救人質。”



“以色列總理怎麼可能整天無所事事地坐在法庭上。這是一場政治迫害。”特朗普說，“美國每年花費數十億美元用於保護和支持以色列，遠遠超過其他任何國家，我們不能容忍這種情況。”



特朗普在帖文結尾處說：“放過比比（內塔尼亞胡），他有大事要做！”



特朗普25日曾在社交媒體上發文，要求撤銷對內塔尼亞胡的腐敗案指控。



內塔尼亞胡26日要求將針對他腐敗指控的法庭審理暫停兩周，理由是地區面臨的緊迫挑戰，以及需要專注於加沙衝突和人質談判等關鍵問題。據以色列媒體報導，法院已駁回這一申請。



2020年初，以色列檢方以受賄、欺詐和違背公眾信任3項指控正式起訴內塔尼亞胡。同年5月，法院首次開庭審理該案，內塔尼亞胡因此成為以色列首位接受司法審理的在任總理。2024年12月10日，內塔尼亞胡首次因涉嫌貪腐案出庭作證。據以媒體報導，如果罪名成立，內塔尼亞胡因受賄面臨的刑罰將是最高10年監禁，因欺詐和違背公眾信任面臨的刑罰將是最高3年監禁。