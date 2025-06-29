賴清德發聲挺大罷免　盧秀燕：將全力應戰

中評社台北6月29日電／賴清德28日於民進黨全代會表態，首度明確宣示“公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行”，引發各界討論。台中市長盧秀燕29日表示，已安排不少反罷免行程，將全力應戰，也直言反制罷免若成功，也能有效提醒賴清德“少搞政治，多重視民生疾苦”，應該以“國事”為重。



根據《中時新聞網》報導，盧秀燕今赴豐原區參加大台中醫師公會新館落成暨80周年慶祝典禮，會後接受媒體聯訪被問及賴清德首度表態力挺大罷免，是否將與藍委同台應戰及應對措施，她表示，距離大罷免投票時間只剩約1個月，已安排不少行程，將與國民黨一起反罷免，直言不只是台中市，優質“立委”都應該讓他們繼續留在“立法院”里。



盧秀燕也說，此次藍營“立委”為被罷免的一方，已啟動相關輔選工作反制罷免，以台中為例，7月12日前中廣董事長趙少康將來舉行開講活動，台中市在7月19日黃金周也自行舉行全市反罷免活動，另據她所知，國民黨中央黨部選前之夜，也有舉行聯合反罷免造勢活動，一連串鋪陳下來，全面反制罷免。



至於“立法院副院長”江啟臣罷團今日下午將赴台中市選委會補件，網傳恐影響盧選“總統”之路，盧秀燕回應，完全沒有關係，最主要原因在於執政黨、賴清德推動的罷免工作，其實是有針對、目的性，坊間在講就是“選輸不甘心”，民進黨想一黨獨大，所以希望再選一次。



盧秀燕認為，這是嚴重破壞民主憲政體制，因為4年選舉一次，若有個別“立委”做不好，當然可以推動罷免，可是此次是無差別推動，連台中市優質“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔及“立法院副院長”江啟臣等，都要面臨無差別罷免，可見這是場報復行動，民進黨希望“立法院”重選。



盧秀燕也呼籲，民眾7月26日站出來反罷免，不只是將好的“立委”留在“國會”，為人民發聲，若反罷免成功，更可以有效提醒賴清德及其團隊應該專心於“國政”，“少搞政治，多重視民生疾苦”，像是經濟、健康及環保等議題。