民主黨力阻　特朗普“大而美”法案通關需時

中評社北京6月29日電／當地時間6月28日，美國參議院以51對49的票數比通過一項程序性動議，這項動議旨在推進被美國總統特朗普稱為“大而美”的大規模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過後，未來幾天法案通過的可能性增加。



央視新聞報導，這項程序性動議得到通過後，大規模稅收與支出法案將經歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預計耗時數天。現在距離特朗普劃定的7月4日“最後期限”，只剩不到一周時間。



民主黨全力阻擊 共和黨爆發內訌



民主黨不僅全員投下反對票，還祭出“拖”字訣。美國參議院少數黨領袖舒默28日表示，民主黨將強制在參議院宣讀長達940頁的法案。《國會山報》報導說，宣讀這份法案將耗費12小時。



共和黨雖然占據參議院100席中的53席，但並不是所有共和黨人都支持該法案。經過反復勾兌和拉扯，在28日的程序性投票中，仍有2人投下反對票。



共和黨籍北卡羅來納州參議員湯姆·蒂利斯投下反對票後，特朗普在社交媒體發文威脅道，許多人都想在明年的議員競選中與蒂利斯競爭，他將在未來幾周與這些人會面，尋找一位“能夠真正代表北卡羅來納州人民以及美國”的人選。



在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在眾議院驚險過關，6月28日以微弱優勢通過參議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且為了讓法案在參議院通過，議員們又對條款進行了修改，改動的部分在參議院投票後還得回到眾議院再投一輪。各派的博弈，還要繼續下去。

