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法國擴大禁煙範圍 在海灘或公園吸煙違法
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2025-06-29 15:40:07
中評社香港6月29日電／法國今日起擴大禁煙範圍，在海灘或公園吸煙都屬違法，新規定的目的是保護兒童免受二手煙危害。
法新社報導，根據法國政府昨日公布的法規，民眾亦不應在學校、游泳池、圖書館等場所10米範圍內吸煙。違規者可被罰款135歐元至700歐元，相當於大約1200港元至6200港元。不過，預料衛生部會給予初步寬限期。
香港電台援引報導，由於新法規並未提及電子煙，也未有涵蓋酒吧和餐廳的露天區域，令到反吸煙人士感到失望。
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