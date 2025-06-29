黃國昌嗆賴清德執政“成績單一片空白”

中評社台北6月29日電／隨著“青鳥行動”與“罷免潮”持續延燒，朝野交鋒愈加激烈。民眾黨主席黃國昌29日出席“民眾加菜啦”活動時，對賴清德近期言論火力全開，批評其執政成績“一片空白”，反指是由在野黨推動多項改革法案；更直言民進黨策動大罷免、搞雙標，已與民意背道而馳。



中時新聞網報導，黃國昌29日在中和東德宮受訪時嗆賴清德，質疑其上任以來“成績單一片空白”，並列舉《財政收支劃分法》、《吹哨者保護法》、軍人加薪、勞工假期等皆由在野黨推動完成，反觀民進黨“曾承諾卻跳票”，如今更站在民意對立面。



針對近日民進黨重提《法庭直播》，黃國昌也不滿地指出，蔡英文早在2017年承諾推動，如今民進黨卻“汙名化、扭曲”改革者，令人民看破手腳。他更指控大罷免從頭到尾“本來就是民進黨發動”，直指民進黨“立院”黨團總召柯建銘早已“講得很露骨”。



賴清德日前提出“雜質說”，引發朝野論戰。民進黨秘書長林右昌解釋“雜質”指不護台政客。對此，黃國昌再度開砲：“不知道林右昌是跟主席唱雙簧，還是沒溝通好。”他質疑民進黨主張“抗中保台”，但“國安”高層卻“養“共諜”，直指前“外交部長”吳釗燮對“國家利益”傷害巨大，卻仍獲任“國安會秘書長”，“這就是民進黨口中的守護民主？”