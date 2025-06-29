青海引大濟湟工程全面竣工投運

中評社香港6月29日電／記者從青海省水利廳獲悉，29日，引大濟湟工程最後一個子項目北幹渠一期工程通過竣工驗收，標誌著青海最大的跨流域調水工程——引大濟湟工程完成全面竣工驗收並投入運行。



新華社報導，引大濟湟工程從大通河引水，穿越達阪山進入湟水流域，南北貫通大通河、湟水兩大流域，東西聯通西寧、海東兩市水脈，是青海建設規模最大、綜合效益最廣的戰略性引調水工程。工程總投資146.34億元，由石頭峽水庫、調水總幹渠、黑泉水庫、北幹渠一期、北幹渠二期、西幹渠工程六個子項目組成，主要任務是為湟水流域供水，工程年總供水量5.26億立方米，總控制灌溉面積100.49萬畝。



湟水被稱為青海的“母親河”。湟水流域覆蓋的西寧、海東兩市，人口約占青海全省65%，耕地約占全省71%，規上工業總產值約占全省68%。而湟水流域水資源僅占全省3.4%，與流域內人口、生態、耕地等資源和發展布局極不匹配。引大濟湟工程投運後，將徹底改變湟水流域水資源短缺、乾旱山區用水難等困局，推進青海東部地區高質量發展。



據悉，引大濟湟工程供水量占青海東部城市群受水區總用水量的70%，惠及300餘萬人口，湟水北岸100萬畝旱地將變為水澆地，改變當地“靠天吃飯”的歷史；工程以優質水源承擔西寧市日均50萬噸的城市生活供水任務，同時保障湟水流域兩個千億級產業集群用水需求，為青海打造生態文明高地、建設產業“四地”提供水資源要素支撐。