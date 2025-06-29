賴清德表態挺大罷免　國民黨團強烈譴責

中評社台北6月29日電／民進黨28日舉行全代會，黨主席賴清德於致詞時表態挺大罷免。國民黨主席朱立倫痛批，賴清德若堅持“與惡罷同行”，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳。國民黨團也表示對賴清德如此煽動人民對立、惡意抺黑攻擊在野黨，反民主的行徑，表達最強烈的譴責。



朱立倫指出，令人遺憾的是，賴清德的談話，再次為這場惡罷點火，聲稱“既然是公民發動，民進黨就要同行”。這樣的邏輯令人震驚，難道反對罷免的民眾，在賴清德”眼中，就不是公民？他們的聲音，就可以被忽視、被排除嗎？真正的民主，不是選擇性傾聽，也不是將異議者打成“雜質”！



國民黨團指出，賴清德已逾越全民付託，不斷挑動對立，製造政治紛擾，現在賴清德自己主動承認，動員黨務及行政體系發動大罷免，杯葛否決多數民意選出來的民意代表，當家鬧事，如此毀憲亂政無視多數民意的獨裁心態昭然若揭，應該被全民唾棄。



國民黨團說，“總統府”、民進黨內的“共諜”不清查，卻整日只想著拿回“國會”主導權，干預司法、視不支持民進黨的民眾為“雜質”、執政黨“國會議員”在大街上政治獵巫，這與獨裁政權何異？打著民主的旗號反民主，濫用職權為所欲為，台灣還有未來？子孫還有希望嗎？



國民黨團呼籲這是一個動盪的時代，更是考驗人心的時刻，“中華民國”的民主不容賴清德與民進黨破壞踐踏。呼籲真正心繫民主、維護“中華民國”的台灣人，7月26日，勇敢的站出來，投下不同意罷免票，給賴清德一個狠狠的教訓，還“中華民國”一個希望的未來。