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塞爾維亞反政府示威演變成警民衝突 多人被捕
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2025-06-29 16:10:30
中評社香港6月29日電／塞爾維亞首都貝爾格萊德有大批民眾舉行反政府示威，要求提前大選，結束總統武契奇持續12年的統治。部分示威者其後與警方爆發衝突，有人向警員投擲玻璃樽、石塊和燃燒彈，警方施放催淚氣體驅散群眾，數十人被捕。警方表示，事件中有6名警員受傷。
香港電台報導，武契奇在社交平台發文，指責呼籲舉行選舉的示威者是外國陰謀的一部分，試圖奪取他的國家，強調對方想要推倒塞爾維亞的圖謀注定失敗。
反對武契奇的人指控他及盟友與有組織犯罪有關聯、對競爭對手使用暴力以及限制新聞自由，武契奇否認指控。
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