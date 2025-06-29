遭襲後，伊朗核計劃能“數月後”重啟？

中評社北京6月29日電／國際原子能機構總幹事格羅西近日表示，類似日前美國打擊伊朗三處核設施的軍事行動無法徹底解決伊朗核問題。雖然遭受打擊，伊朗依然具備鈾濃縮能力，或能在數月後重啟鈾濃縮活動。



新華社報導，格羅西在美國哥倫比亞廣播公司27日錄制並將於29日播出的訪談節目中發表上述言論。他說，雖然美國打擊了伊朗位於福爾道、納坦茲和伊斯法罕的三處核設施，但伊朗“核項目的某些部分可能仍然存在”。即使該項目不復存在，伊朗仍然掌握核專業知識和工業能力，“就核技術而言，伊朗經驗非常豐富”。



格羅西說，上述事實應該促使人們明白，伊朗核問題的徹底解決不能通過軍事手段，而需要依靠協議和核查體系。關於伊朗鈾濃縮能力，格羅西認為，三處核設施雖然遭到“嚴重損壞”，但伊朗仍具備“一定程度的鈾處理、轉化和濃縮能力”。



按照格羅西說法，伊朗有能力在幾個月後實現“少量離心機運轉起來並產出濃縮鈾”。他說：“坦率來講，不能說（美國打擊行動後）一切都消失了、什麼都沒有了。”



美國國務院負責核不擴散事務的前官員馬克·菲茨帕特里克此前在接受美聯社採訪時也坦言，“圖紙還在”，轟炸核設施或暗殺科學家會讓伊朗核項目進程暫時受挫，但最終還會重建起來。



伊朗原子能組織主席穆罕默德·伊斯拉米24日在經由伊朗國家電視台播出的聲明中說，伊方正在評估軍事打擊造成的損失，已經採取必要舉措。“重啟計劃已經提前準備好，我們的策略是確保生產和服務不會中斷。”

