俄羅斯大規模空襲烏克蘭　有住宅大樓被擊中

中評社香港6月29日電／俄羅斯向烏克蘭發動大規模空襲，使用無人機和導彈共發動超過500次攻擊，至少6人受傷。



香港電台報導，烏克蘭軍方說，俄羅斯星期日凌晨起，向烏克蘭西部、南部及中部共6處地點，發動大規模空襲。俄軍出動477架無人機及60枚不同種類的導彈，雖然大部分被烏軍攔截或干擾，但烏克蘭中部切爾卡瑟州有住宅大樓被擊中，造成6人受傷、包括1名兒童。



烏軍又表示，一架F-16戰機在抵禦俄軍襲擊期間受損墜毀，機師陣亡，是俄烏戰事以來，烏克蘭損失的第三架F-16戰機。