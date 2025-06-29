【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄羅斯大規模空襲烏克蘭 有住宅大樓被擊中
http://www.CRNTT.com
2025-06-29 16:19:15
中評社香港6月29日電／俄羅斯向烏克蘭發動大規模空襲，使用無人機和導彈共發動超過500次攻擊，至少6人受傷。
香港電台報導，烏克蘭軍方說，俄羅斯星期日凌晨起，向烏克蘭西部、南部及中部共6處地點，發動大規模空襲。俄軍出動477架無人機及60枚不同種類的導彈，雖然大部分被烏軍攔截或干擾，但烏克蘭中部切爾卡瑟州有住宅大樓被擊中，造成6人受傷、包括1名兒童。
烏軍又表示，一架F-16戰機在抵禦俄軍襲擊期間受損墜毀，機師陣亡，是俄烏戰事以來，烏克蘭損失的第三架F-16戰機。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄稱連續控制居民點 烏稱襲擊俄軍火庫
(2025-06-29 11:01:36)
烏官員：烏俄換俘談判持續進行
(2025-06-28 10:54:53)
俄稱對烏多目標集群打擊 烏方稱摧毀俄戰機
(2025-06-28 10:39:08)
烏稱襲擊俄空軍基地 4架飛機被擊中
(2025-06-28 10:29:00)
特朗普：考慮為烏克蘭提供更多“愛國者”
(2025-06-27 16:21:52)