香港警方於機場拘捕一名28歲涉嫌販毒女子

中評社香港6月29日電／香港警方在機場拘捕一名28歲女子，涉嫌販運約值1200萬元毒品入境。



香港電台報導，毒品調查科人員昨日下午在機場入境大堂截查一名可疑女子，在她行李箱內檢獲約15公斤懷疑冰毒及約16公斤懷疑大麻花，市值約1200萬元，以涉嫌“販運危險藥物”被捕，正被扣留調查。