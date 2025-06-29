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美國加速虛擬資產發展 加密貨幣作房貸抵押品
http://www.CRNTT.com
2025-06-29 17:03:14
中評社香港6月29日電／美國加速虛擬資產發展，聯邦住房金融署指兩大房地產借貸項目“房利美”和“房地美”，要考慮加密貨幣作為房貸抵押品。
香港電台報導，上星期，美國國會參議院又以大比數通過法案，對以美元資產作支持的穩定幣，制定監管框架。由共和黨控制的眾議院亦會就相關法案展開辯論。
不過，美國傳媒及很多民主黨人對發展虛擬資產仍然有疑慮，除了涉及是否有足夠監管外，與總統特朗普個人與他的家族，同虛擬資產之間存在撇不清的關係，容易引發利益衝突嫌疑有關。
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