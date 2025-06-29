新研究將啤酒酵母變成智能藥物的“微型工廠”

中評社香港6月29日電／一個國際科研團隊近期將普通啤酒酵母轉化為“微型發光藥物工廠”，能夠在極短時間內創造並測試數十億種基於肽的化合物。這項突破性的“綠色技術”有望加速開發更安全、更精準的藥物。



新華社報導，來自意大利威尼斯大學、瑞士洛桑聯邦理工學院、中國科學院等機構的研究人員近期在英國《自然-通訊》雜誌上發表論文說，他們開發的這種創新方法能大量生產並快速分析大範圍的大環肽。研究利用人們熟悉的釀酒酵母，將數十億個微小的酵母細胞轉化為發出熒光的“微型工廠”，每個酵母細胞都能合成具有潛在治療作用的獨特肽類化合物。



大環肽因兼具精準靶向性、穩定性和安全性，且比傳統藥物副作用更小，被視為極具前景的藥物分子。然而，傳統的大環肽篩選與測試方法複雜、控制困難、耗時且不環保。



研究團隊改造了常見的啤酒酵母細胞，使每個細胞都能獨立生成不同的大環肽。每個酵母細胞就像一個“微型工廠”，在合成化合物時會發出熒光，從而讓研究人員能迅速識別潛力肽。通過先進的熒光篩選技術，團隊僅用幾個小時就篩選了數十億個“微型工廠”，效率遠遠高於現有方法，且更加環保。



研究人員說，利用酵母的天然機制來生產兼具生物相容性和可降解性的肽分子，使其對人體和環境都更安全。這種“綠色制藥”技術適用於傳統藥物難以應對的複雜靶點，未來有望變革治療手段、改善人體健康狀況，並帶來科學與經濟影響。