兩條新線開通　廣州地鐵運營里程超750公里

中評社香港6月29日電／29日，廣州地鐵10號線首通段和12號線東段、西段正式開通初期運營，廣州地鐵城區“X”形對角線正式打通，地鐵線網運營里程達到751.1公里。



新華社報導，廣州地鐵10號線呈“西南—東北”走向，全長19.3公里，此次率先開通的線路為西塱至楊箕東站，全長17.2公里，設12座車站；廣州地鐵12號線為“東南—西北”走向，線路全長約37.6公里，線路串聯白雲、越秀、海珠、黃埔、番禺五個行政區，此次開通的東、西兩段共長28.8公里，中段暫未開通。



據參建單位中鐵十八局項目負責人祝崇武介紹，廣州地鐵10號線2次下穿珠江，12次下穿既有運營地鐵線路、9次下穿城市主幹道，施工面臨極大挑戰。其中，10號線東湖站是地鐵6號線、10號線、12號線的換乘車站。車站建築面積超5萬平方米，基坑深度約42米，體量是相當於4個標準車站的“巨無霸”車站。



開通運營後，廣州地鐵10號線與12號線呈“X”形對角線分布。廣州地鐵集團董事長劉智成表示，這兩條線路連通廣州市多個行政區，在給市民帶來交通便利的同時，還進一步強化了廣州中心城區與外圍區域的經濟聯繫，對於高品質保障第十五屆全運會也具有重要意義。



據瞭解，廣州地鐵集團今年內還將新建成開通7條長128公里的地鐵和城際線路。