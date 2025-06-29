珠江兩岸　低空經濟“振翅高飛”

中評社香港6月29日電／在深圳市龍崗區的一處戶外測試場地上，一台配備60升水箱的農業無人機緩緩升空，在到達預定高度後，一邊盤旋一邊向下方的草坪進行噴灑作業。



這台正在演示的“Q100”農業無人機來自深圳聯合飛機科技有限公司，目前已在國內多地投入使用，並出口東南亞等國際市場。



參加“活力中國調研行”主題採訪活動的記者們看著無人機的演示紛紛感慨：科技創新正讓人們的生產生活更加便捷。



新華社報導，2023年研製這款農業無人機時，該公司工業設計師唐安瀾和同事深入東北、安徽、廣東等地農村考察，詳細記下田間地頭的實際需求。他發現，南方丘陵地區與東北平原在道路寬度、種植規模和運載無人機的交通工具等方面都有所區別。



“在平原地區，不少農民用皮卡貨車搬運無人機，而丘陵地區的農戶則多用小型三輪車運無人機，我們據此調整了無人機尺寸。”唐安瀾說，針對南方多山地區，無人機安裝了適應山地起伏的防避雷達，保證飛行安全。目前，農業無人機可以適應不同地形和種植需求，適用於噴灑、播撒、運輸、航測等多種作業任務。



“只要會用手機，最多4個小時就能學會操作這台無人機。”深圳聯合飛機科技有限公司總經理李曉亮說，在黑龍江、安徽、四川等地的農村，這型無人機已經成為村民勞動致富的生產工具。



“我們的無人機不僅用起來方便，生產交付的時間也很迅速。”李曉亮指著流動著的生產線告訴記者，僅需約8個工時，數千個零件就可以組裝為一台可以“飛起來”的無人機。



不僅在農業場景下的應用日益完善，以“低空+”賦能全行業的浪潮正在珠江兩岸“湧動”。數據顯示，廣東省累計開通無人機航線超700條，無人機物流配送年飛行近80萬架次，同時正加速構建全省30分鐘航空醫療救援網絡。低空經濟已在城市治理、空中交通、應急救援、低空文旅等多個場景嶄露頭角。