中評現場：馬背英姿撼台青 俄式風情醉邊城

台青們凌晨在蒙古包內觀看星星（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾6月30日電（實習記者 葉佳怡）6月29日，24位台灣青年在巴爾虎蒙古部落觀賞了蒙古馬術表演，隨後赴滿洲里國門景區和滿洲里中俄互貿免稅區參觀，感受內蒙古少數民族的傳統風俗和中俄邊境小城的無限風光。



在“馬之舞”表演現場，台青們首先觀賞了極其震撼的蒙古馬術表演，騎手們身著蒙古族傳統服飾，在遼闊的草原上策馬飛馳，展示精彩絕倫的蒙古族舞蹈，展現套馬、馬上倒立、賽馬等高超技藝，觀眾的歡呼聲、台青們的掌聲與騎手的馬蹄聲交織，傳遞出蒙古族矯健深厚的騎射文化底蘊。表演結束後，台青們還與牧民熱情互動，感受“馬背民族”的獨特魅力。一位台青感嘆到：“蒙古族的馬術表演實在震撼，無論是任何人、任何民族都會被蒙古族的馬術表演所感染。更令人震驚的是，蒙古族的馬背英雄不只是男生的專利，連女孩子也可以展現，而且女孩子可以展現得更加出色。一個女孩子想要達到男孩子表現的水平，這背後一定不容易，我想我可能一輩子都做不到。”



中午，台青們一起在滿洲里特色西餐廳一起共進俄餐，品嘗了地道的俄羅斯風味菜肴，觀賞具有俄羅斯風情的歌舞表演。奶香可口的黑鬆露蘑菇湯、香氣馥鬱的紅菜湯、麥香扎實的俄式列巴麵包，以及充滿炭火香的俄羅斯烤肉等美食相繼呈上，讓台灣青年們通過味蕾深入感受了這座中俄邊境城市的獨特飲食文化與異域風情。在滿洲里四季雲端觀景台，兩岸的朋友共舞《大展宏圖》，遠眺滿洲里全景和遠方的俄羅斯，挑戰環塔漫游和雲端之旅遊樂項目，在極限挑戰中記錄下兩岸朋友最真實的笑容。



來到滿洲里國門景區，台青們聽著導游介紹中俄關係的發展歷程，他們一邊稱讚滿洲里這座小城擁有濃鬱的民族風情、悠閑的生活節奏、熱鬧非凡的夜市，一邊感嘆祖國的繁榮富強、國泰民安，都紛紛在國門前拍照紀念最珍貴的瞬間。



震撼的馬術表演、濃鬱的俄式風情、壯麗的邊境風光，共同勾勒出台灣青年在內蒙古參訪的難忘圖景。這趟跨越草原與國門的旅程，不僅拓寬了他們的視野，更在味蕾的滿足與心靈的震撼中，加深了對祖國遼闊疆域與多元文化的認同與自豪。



