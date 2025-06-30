美學者：世界處於史無前例的不確定性時期

美國著名學者、歐亞集團主席克里夫·庫普坎（Cliff Kupchan）發表公開演講。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京6月30日電（實習記者 劉璐璐）2025年6月28日晚，由中國人民大學重陽金融研究院、中國人民大學全球領導力學院主辦的人大重陽區域國別論壇之“全球名家”第四場活動“地緣格局轉型：大國博弈、美國國內政治與全球風險”於文化大廈舉行。活動邀請美國著名學者、歐亞集團主席克里夫·庫普坎（Cliff Kupchan）到場發表公開演講，這是他繼2023年6月、2024年7月後第三次在人大重陽開講。會議由中國人民大學重陽金融研究院助理研究員金臻主持，人大重陽院長、全球領導力學院院長王文作歡迎致辭。



王文首先對庫普坎的第三次到來表示熱烈歡迎。他指出，作為中國新型智庫，人大重陽始終堅持開放包容的態度。他提到，儘管當前中美在觀點上可能存在分歧，但只要能坐下來面對面討論，就有助於推動中美關係的健康恢復。他強調，即使當前中美議題在中國輿論中較為敏感，人大重陽仍然鼓勵庫普坎先生暢所欲言，與在場學者進行坦誠深入的交流。



庫普坎在公開演講中表示，當前世界正處於他所稱的“史無前例的國際不確定性時期”，全球體系正在因多重因素動蕩。他指出，大國競爭如同“重力”，無論人們是否喜歡，它都客觀存在，中美競爭已成為國際體系的結構性常態；美俄緊張、以伊衝突等地區局勢也在叠加，進一步增加體系的不穩定性。他指出，特朗普政府正在推動美國進入以關稅為核心的新型對外經濟政策體系，目前美國對所有進口商品的平均有效稅率為15%，上一次達到這一水平是在1938年。他預計，未來美國將長期維持10%至15%的關稅水平，形成新的國際貿易體系結構。這背後反映的是美國國內政治極化和保護主義力量的上升，即便未來政府更替，這一結構性趨勢也難以逆轉；關稅政策叠加移民限制，將對美國經濟增長和通脹帶來不利影響，並波及全球市場。



此外庫普坎還指出，全球秩序正走向“G零世界”（G－Zero World），沒有任何單一國家或集團能夠主導全球議程與秩序，國際體系將趨於碎片化與區域集團化，但缺乏有力的領導核心。他認為，這意味著全球治理赤字將進一步加劇，地緣政治風險長期存在，世界正進入自1930年代以來最具不穩定性的時期。



在問答環節中，現場與會者與庫普坎就中美科技競爭、“全球南方”地位、美歐關係、俄羅斯經濟前景以及美國智庫影響力等問題進行了深入交流。