馬英九參加伏羲大典。 中評社香港6月30日電（評論員 楊流昌）馬英九先生第四度率台灣青年踏訪大陸，足跡遍及福建祖地、絲路古道，於海峽論壇共話桑麻，中原腹地禮敬伏羲。此行不僅是文化溯源之旅，更以行動詮釋“兩岸一中”的血脈紐帶——當馬英九站在敦煌莫高窟斑駁的壁畫前，台灣青年觸摸著千年絲路的文明脈絡；當兩岸學子在伏羲廟的鼓樂聲中共同祭拜人文始祖，血脈相連的共鳴穿透海峽，中華文明的共同記憶正轉化為促進理解的現實力量。



回望歷史，綠營政要過往也有大陸行跡：陳水扁1991年以"立委"身份訪問北京，本可深化互信，卻在執政後受制於政治短視，錯失推動兩岸和平發展的歷史機遇；蔡英文1998年隨海基會訪團參與兩岸會晤，技術性協商展現務實可能，執政後卻因囿於政黨立場，最終選擇背離交流初心；賴清德2014年任台南市長時赴滬推廣文化，可惜座談復旦時固守"自決"論調，將本可擴大的合作窗口變為政治秀場，執政後更走向全面謀“獨”的不歸路。



歷史清晰表明，台灣政要的登陸之旅，本可成為化解兩岸隔閡、增進瞭解的寶貴契機。但陳、蔡、賴等人在登上島內政治舞台後，卻背離了這一初衷。他們的經歷顯示，若政治人物局限於意識形態窠臼，被政治私利遮蔽視野，便無法認知兩岸密切交流合作，對台灣民生福祉的切實裨益。



馬英九此行以文化為錨，在中華文明的精神原鄉中重塑認同：在伏羲廟前，台灣學子目睹兩岸同胞共祭人文始祖，感受到“血脈相連的安靜力量”；於莫高窟中，千年壁畫成為“打破時間藩籬的鑰匙”，青年驚歎大陸對文化遺產的守護匠心；訪林則徐故居，“開眼看世界”的開拓精神與“民族正氣”的讚語，讓馬英九駐足良久、頷首深思。當馬英九在敦煌高聲宣示“中華文化早已深植台灣人民DNA，任何清洗都不會成功”，直指賴清德“打掉雜質”的撕裂言論；當台灣青年在黃河邊坦言“突然理解為何稱其為母親河”，文化認同已超越政治表述，成為最深沉的心靈契約。

