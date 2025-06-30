快評：台灣缺電危機常態化　未來發展大挑戰

中評社快評/福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員陳麗珍在《中國評論》月刊6月號發表專文《台灣電力發展歷程與能源政策評析》稱，台灣過去的能源政策受缺乏長期規劃和意識形態等影響，導致電力供需結構失衡、缺電危機常態化、經濟成本劇增以及地緣風險加劇，民進黨強推的“2025非核家園”能源政策目標已基本不可能實現……



民進黨“2025非核家園”政策目標（煤30%、氣50%、再生能源20%）已實質破滅：2024年燃煤占比仍高達39.3%，燃氣42.4%，再生能源僅11.6%。核電退場後，基載電力缺口擴大，台電供電缺口從2016年的742億度暴增至2024年的1098億度，缺電危機常態化，將對台灣未來發展構成多重威脅。



不難預料，缺電會造成電價飆漲，企業生產、民眾生活成本上升；台電瀕臨破產，高價購綠電及燃料成本攀升，台電累計虧損逾4000億新台幣；投資信心下滑，外商投資驟減，半導體等高耗能產業面臨外移壓力，產業競爭力流失。加上台灣能源進口依存度高達95%以上，天然氣99.7%依賴進口，地緣風險有增無減。



台灣缺電非單純技術問題，而是政策失靈與戰略短視的苦果。若持續陷入“非核—缺電—漲價”惡性循環，民生負擔、產業外移、地緣風險將侵蝕發展根基。唯有跳脫政治對立，以科學態度重整能源政策，並敞開兩岸合作大門，才能為台灣點亮永續發展的燈火。

