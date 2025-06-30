釘契：常見五大原因　涉僭建欠債

紅山半島有獨立屋僭建，被屋宇署發出清拆令及“釘契”。（大公報） 中評社香港6月30日電／大公報報導，被“釘契”的物業仍然可以買賣嗎？到底什麼是“釘契”？在何種情況下會遭“釘契”？期間又可否轉讓？又如何“解釘”？



常見“釘契”的原因歸納出下5點：



1）違反建築物條例，最常見是僭建及非法改建：當被屋宇署揭發後，該局會發出清拆令，而有關清拆令會在土地註冊處“註冊”，若然業主一直不執行清拆令，物業一直處於“釘契”狀態。



2）業主欠債：業主拖欠銀行按揭或私人債務等，債主或接管人可循法律途徑追討及凍結資產，申請將物業“釘契”，以防止業主靜悄悄轉售物業夾帶私逃。



3）違反地契用途：例如業主不法使用土地用途，將工廈改裝為住宅，又或於自住單位用作私房菜、美容院等涉及商用的經營場所，地政總署會發出警告信，要求業主在限期內糾正違契用途，亦會把警告信送交土地註冊處註冊，即物業已遭“釘契”。



4）拖欠費用：業主拖欠管理貴、差餉、地租等費用，政府或管理公司亦有權“釘契”。



5）業權糾紛：如果物業因為遺產或婚姻問題引致業權糾紛，甚至進行法律訴訟，該物業便會被“釘契”，一日未“解釘”便會影響出售。



無論任何類型物業，包括住宅或工商鋪，一旦違反契約條件，地政總署便可採取執行契約條款行動，一般會先向業主發出警告信，並要求業主於指定時限內糾正違契問題，若業主沒有於期內作出糾正，地政總署便可將警告信在土地註冊處註冊，俗稱“釘契”。



買入釘契樓 相關問題轉嫁新業主



大部分“釘契樓”不會構成居住風險，若物業尚未“解釘”，有關物業的原生問題如僭建、業權糾紛等會轉嫁給新買家。過去曾有買家購買單位，簽下臨時買賣合約並繳付訂金後，等待收樓期間始發現業主因財困將單位“按上按”已被釘契，買家才如夢初醒，已付出首期付諸東流。所以，買家入市要謹慎，以免損失金錢。



由於物業被“釘契”，故此售價通常低於市價。愈難處理的“釘契”原因，樓價會愈低，亦會有人貪平買入“釘契樓”。買家必須在簽署買賣合約前先行查册，以避免購入“釘契樓”而不知情。如果發現物業被“釘契”，最好委托熟悉物業買賣的律師處理，也應該向銀行查詢是否能就該物業進行按揭。

