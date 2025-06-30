送契樓：5年內轉售不獲銀行批按揭

“送契樓”轉讓受到一定限制。（大公報） 中評社香港6月30日電／大公報報導，尚有一種樓契是“送契樓”或“送贈契”，最常見於夫婦、親子之間的送贈。娛樂版亦間中出現類似的花邊新聞，有城中富豪以“送契”形式為女星贈予豪宅。收到重禮固然歡喜，不過要注意日後要賣樓套現不是想像般簡單。因為使用“送契樓”買樓的好處是慳稅，降低入市成本，惟隱藏問題較多，對日後按揭、稅務及業權均有影響。



特區政府去年撤辣前，不少買家為避開雙重徵收印花稅，均利用“送契樓”作近親轉讓，主要原因是以低成本、最慳稅的方法暫時讓出原有物業，回復首置身份，購入新物業時便可享首置低稅率，毋須繳付雙倍印花稅。但要知道，此舉絕對不是零成本。



“送契樓”成交價為0元，但印花稅是根據樓價水平來計算稅階，不要以為0元樓價就毋須打稅，因為稅務局仍然會按律師樓或稅務局的估價徵稅，故用“送贈契”來避稅是不可行的。



用送讓契或無償轉讓契送出物業後5年內，假若原業主不幸出現財務問題導致破產，根據《破產法》，破產管理官或債主有權向法庭要求索回該物業。這種做法是為了避免欠債人在申請破產之前，刻意把自己的資產轉移，從而逃避還債責任。因為這“中伏位”，故銀行一般會拒絕為5年內曾簽送讓契或無償轉讓契的物業批出按揭，從而減低“送契樓”的流動性。受贈人如想於這段時間內轉售物業，代理有責任告知准買家該物業為“送契樓”，並提醒對方“送契樓”的業權問題容易影響按揭批核。