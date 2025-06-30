認清樓契種類　遺失殘缺影響樓價

樓契是產業權轉讓的唯一認可文件，極為重要。（大公報） 中評社香港6月30日電／大公報報導，買樓是不少人一生中最重大的投資，入市前必須作出通盤考慮，除了計算個人負擔能力，還要認清單位的詳細資料、成交價是否合理等，其中物業的契約背景亦非常重要，足以左右入市決定。



時下樓契可分為個人或共同持有，業權因而有別，又有無契樓、送贈契等，買家需要瞭解當中細節，否則有關單位的樓價隨時與市價出現偏差，更有機會未能成交。



所謂樓契，據《物業轉易及財產條例》第219章第4條：“土地的法定產業權只可以契據予以設定、終絕或處置。”樓契是產業權轉讓的唯一認可文件，通常經律師協議後，律師會把買賣雙方根據“正式買賣合約”的協議轉化成契約，買賣雙方簽署“轉名契”後，新買家便正式在法律上成為“物業持有人”。



一般樓契分為個人或共同持有。個人持有可細分全部擁有或由一間公司全權擁有；共同持有表示物業多於一個業權人，屬共同擁有物業，多數為兩夫婦共同持有，其持有業權的方式可以細分為“聯權共有”或“分權共有”。



簽定樓契時，要先瞭解業權的種類，因為其對於日後作轉名、除名或轉讓時有直接影響。



樓契是唯一能證明單位持有人的身份，買賣物業及申辦按揭都需要出示樓契核實業權，一旦樓契缺失或不完整，買賣及申請按揭會增添變數，甚至不能成交。



無契樓或未能申按揭



當業主遺失樓契，物業會淪為無契樓，樓價會受到影響。原則上，業主可以補領“樓契核證副本”，又稱“影印契”。表面看是一樣的文件，同具法律效力，但實際不能完全取替正本，因為即使補領後，物業仍然會被視為樓契不完整，令物業有瑕疵。

