長命契：眾人平分權益　離世轉移至聯權人

中評社香港6月30日電／大公報報導，共同持有的樓契，業權可以分為“聯權共有”或“分權共有”。“聯權共有”俗稱“長命契”，就是各人平均享有物業權益。好處是當一份權益人離世時，該權益會自動轉移至其他聯權人身上，而不會轉到去世業主的遺產內，完全繞過遺囑。聯權人只需向土地註冊處登記去世業主的死亡證，以及辦理簡單手續，聯權部分的樓契便轉讓至在世者。這個手續可留待賣樓時再補辦也可。



“聯權共有”樓契在夫婦中最常見，不用辦理承辦手續，“最長命”的人假如想將物業全部轉讓給另一人，不論是以正常買賣或送贈方式，只需在契據上寫明其餘的業權持有人已過世。一般而言，“長命契”可避免遺產爭議。



分權共有：權益可依遺囑傳承



至於“分權共有”的樓契，該房產擁有人的份額，可以根據遺囑中規定的條款來傳承。



“分權共有”與“聯權共有”有何分別？假設一對擁有子女的夫婦共同買入一個單位，便需要在“聯權共有”或“分權共有”之間做出選擇，若然持有人希望賦予繼承人有更多控制權，例如有孩子或扶養人時，“分權共有”或會更適合及靈活。總括而言，選擇正確的擁有權，可確保遺產規劃合乎你的意願。



如果居屋業主逝世，其子女手上並未持有任何物業或只持有私人物業，子女們可以直接無條件繼承居屋業權，毋須進行入息或資產審查。在法律角度，這是繼承並非購買。但如果子女本身是居屋戶主，便無法繼承該居屋單位，因為房委會規定港人不能同時持有兩個居屋單位。