港拍賣連創紀錄　中外文化藝術交流蓬勃發展

M+特展“畢加索：與亞洲對話”展出畢加索所繪女性畫像。 資料圖片 中評社香港6月30日電／香港文匯報報導，“十四五”規劃期間，中央為香港制定了“八大中心”的定位，其一是將香港發展為中外文化藝術交流中心。過去三年，特區政府積極落實中央政策，行政長官李家超在2024年施政報告中提出，將進一步擴大香港藝術品交易優勢，建立完整藝術品交易生態圈。目前，從藝術品儲存、保險、物流到學術研究，香港正逐步建立完整的藝術品交易生態系統，提升整體交易效率與信任度，成果顯著。各大展會也吸引了大量海內外參與者，帶動城市藝術品經濟，彰顯了香港在中外文化藝術交流方面的“超級聯繫人”角色。



西九藝術生態圈正活躍



文化藝術盛事基金委員會委員伍婉婷在接受香港文匯報記者採訪時表示，疫情後的香港恢復並迎來了巴塞爾藝術展、來自內地的首屆ART021 HONG KONG（香港廿一當代藝術博覽會）等展會。西九文化區（簡稱西九）的M＋博物館及香港故宮館也推出了一批享負盛名的文化藝術展覽，如M＋的“畢加索—與亞洲對話”展出60多件畢加索原作，並與亞洲藝術家作品對話，是近十年來香港最大型的畢加索展。不同的展覽都可以帶動香港的整體文化藝術氛圍。



伍婉婷亦提及佳士得、蘇富比、富藝斯等具影響力的拍賣行近年都在香港設立了分支，尤其是富藝斯將亞洲新總部設在西九內，總面積逾52，000呎，成為香港首家擁有專門永久展覽空間、拍賣廳、咖啡廳和貴賓多用途空間的拍賣行，可全年舉行拍賣會。所有這些舉措，都鞏固了香港作為全球三大藝術品拍賣市場之一的地位，亦體現了香港藝術市場在過去十年中的極大發展。

