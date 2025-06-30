大熊貓、大排檔任打卡！“維園慶回歸”港魅濃

左圖：“親親大熊貓”主題設有兩米高的大熊貓裝置與約百隻小型熊貓裝置。；右上圖：香港各界慶典委員會主辦的“維園慶回歸”活動昨日開幕。圖為機械人與市民及遊客互動。右下圖：場內色彩斑斕的港式舊招牌，吸引不少市民及遊客打卡留念。(大公報) 中評社香港6月30日電／大公報報導，明天是香港回歸祖國28周年紀念日，香港各界慶典委員會舉辦的“維園慶回歸”，昨日（29日）起一連三日於銅鑼灣維多利亞公園舉辦，現場展出六大主題裝置，其中霓虹燈招牌長廊、大排檔和巨型蛋撻，展示地道香港特色，亦有約百隻憨態可掬的小型大熊貓裝置於草坪展出，吸引不少小朋友上前玩耍和拍照。



有市民表示，香港回歸祖國以來日益繁榮，有越來越多的發展機會，但不能忘記黑暴的教訓，現時已經日趨穩定，人際關係更親密，希望年輕人更好融入國家發展大局。



六大主題打卡裝置



今年的“維園慶回歸”活動於昨日起至7月1日舉行，市民可免費入場參觀。場內分為三個展區，設六大回歸主題打卡裝置，包括入口處的中國古代門樓設計，兩側設有莊嚴威武的獅子，將傳統中華藝術與現代科技感結合；場內的“茶餐廳”、“理髮”等色彩斑斕的港式舊招牌，吸引不少市民及老香港回憶打卡留念。以國旗為設計靈感的“五星隧道”，內部有介紹牌，細數香港國際機場、啟德體育園等回歸以來落成的多個基建設施發展。



海洋公園的六隻大熊貓掀起全城熊貓熱，維園展場內的“親親大熊貓”主題裝置，最受市民歡迎，一隻高達兩米的大熊貓裝置坐在草坪上，周圍有約一百隻各式各樣的小型大熊貓裝置，整體布景生機勃勃，又融入光纖設計，向“光纖之父”高錕致敬。不少市民看到憨態可掬的大熊貓，高興地伸手撫摸，或坐在草坪上，學大熊貓同樣的表情與之打卡自拍。



回歸28載 生活越來越好



會場內亦設極富香港特色的“懷舊大排檔”，大排檔牆上寫滿“牛腩湯麵”、“乾炒牛河”等港人喜愛的招牌菜式，亦有六個巨型港式蛋撻裝置，吸引不少小朋友的目光。有小朋友面對金黃的蛋撻內餡，做出張開大口、仿彿要對著巨型蛋撻咬一口的姿態。



市民李小姐昨日帶上專業相機入場，在各個打卡裝置前認真拍攝，她向大公報記者說，回憶1997年7月1日香港回歸祖國，轉眼間已經28年，在國家的幫助和提攜下，市民們有了更多發展機會，“尤其社會越來越安定，黑暴那幾年時，親人之間都變得疏離，現在大家都越來越親密，希望年輕一代都能去瞭解國家發展，更好融入國家發展。”



市民Ivy認為，此次活動上的熊貓裝置是一大亮點，霓虹招牌、大排檔等香港元素的裝置，相信夜晚亮燈後會更好看。她向記者表示，香港回歸以來，樂見社會日趨穩定，市民們的生活越來越好，“對我們普通市民來講，社會穩定就是首要需求，希望大家都有更好的發展。”



科技迎賓/機械人友善互動 市民點讚

