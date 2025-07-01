台青：兩岸中國人一定能共同克服困難

24位台青在扎賚諾爾猛獁旅遊景區參觀（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾7月1日電（實習記者 葉佳怡）6月30日，24位台灣青年繼續內蒙古呼倫貝爾的參訪行程，先後走進猛獁旅遊景區、呼倫湖及世界反法西斯戰爭海拉爾紀念園，通過自然生態與歷史文化的交融體驗，深化對內蒙古的認識。台青表示，現在的中國人更加堅定、堅強、團結，無論兩岸局勢如何變化，無論國際局勢如何動蕩，“兩岸中國人一定能共同克服困難”。



台青表示，大陸的真實生活和台灣一些媒體誤導的信息完全不同。大陸人民的生活幸福感很高，基礎設施和政策支持都很完善，交通也很便利，高鐵、飛機乘坐體驗非常舒適，旅遊景點都很乾淨美麗，美食也獨具特色。他直言，只要來過一次大陸，體驗過大陸的生活後，回到台灣都會萬分想念。



針對兩岸交流，台青認為，兩岸必須要交流。兩岸關係變好，最根本的辦法，就是先讓大量的台灣同胞民眾親身來大陸旅遊、學習、生活，讓他們自己來大陸感受，用親身經歷破除自身偏見，這種長久以往的交流會自然而然促進兩岸同胞心靈契合，最後會水到渠成地實現真正的統一。



談到中國人民反法西斯戰爭這段歷史時，有台青表示，這是一個很悲傷的故事，沒有任何一個中國人可以笑著走出這個博物館。她分享到，她對中華民族感情很深，和女兒閱讀歷史故事時，瞭解到我們的同胞在被侵略的那些年如此團結堅毅、共同抵禦強盜侵略，總是會深深地感受到中國人的堅韌和偉大，更是時常被中國人深厚的民族情懷所感動。她相信，現在的中國人更加堅定、堅強、團結，無論兩岸局勢如何變化，無論國際局勢如何動蕩，“中國人都一定能共同克服困難”。