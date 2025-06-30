惹怒特朗普　共和黨一名參議員放棄競選連任

中評社北京6月30日電／在美國國會參議院28日晚僅以兩票優勢通過針對共和黨籍總統特朗普力推的大規模減稅及支出法案的程序性投票後，投出反對票的共和黨議員湯姆·蒂利斯29日宣佈，將不尋求在明年的中期選舉中競選連任。



新華社援引美國媒體報導，代表北卡羅來納州的蒂利斯連日來一直批評該法案中的醫療補助條款，並表示他掌握的數據顯示，該法案將讓其所在州承擔超過300億美元的成本，以彌補聯邦資金損失。在28日的投票中，蒂利斯和代表肯塔基州的共和黨參議員蘭德·保羅與民主黨人一起投下了反對票。



蒂利斯在參議院已經超過十年。他29日在一份聲明中嚴厲批評美國兩黨缺乏合作，並指責其他政客沒有花時間去理解立法將如何影響普通美國人，他批評說：“過去幾年在華盛頓，越來越明顯的是，那些願意擁抱兩黨合作、妥協並展現獨立思考的領導人正在成為瀕危物種。”



特朗普連日來在社交媒體上批評蒂利斯，稱他是一個“只會空談和抱怨的人，不是幹實事的人”，並威脅在未來數周將會見有意在明年中期選舉中挑戰蒂利斯的人。29日，特朗普就蒂利斯不尋求連任表態在社交媒體上發文說，這是個“好消息”。



據悉，這項付諸參議院表決的“大而美”法案5月在眾議院以一票優勢艱難通過，法案包含多項條款，文本長達940頁，內容涉及美國政治“敏感點”，包括大幅度削減稅率、新能源補貼和社會保障支出以及增加軍費和邊境安全支出。美國媒體稱，這可能惡化美國財政預算赤字狀況，因而不僅遭民主黨抵制，在共和黨內部也引發分歧。