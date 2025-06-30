中共黨員隊伍壯大　有黨員10027.1萬名

中評社北京6月30日電／新華社報導，中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2024年底，中國共產黨黨員總數為10027.1萬名，比上年淨增108.6萬名。黨的基層組織525.0萬個，比上年淨增7.4萬個。中國共產黨堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，著力建強基層組織、鍛造過硬隊伍，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強組織保證。



黨員總量平穩增長。黨員總量比上年增加1.1%。全年發展黨員213.1萬名，其中生產、工作一線的112.0萬名，佔52.6%；大專及以上學歷的115.9萬名，佔54.4%；35歲及以下的178.4萬名，佔83.7%。



黨員隊伍結構持續優化。截至2024年底，大專及以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%，比上年提高1.4個百分點；女黨員3099.5萬名，佔30.9%，比上年提高0.5個百分點；少數民族黨員773.4萬名，佔7.7%，與上年持平；工人和農民仍是黨員隊伍主體，佔總數的32.7%。



黨員教育管理進一步加強。各級黨組織堅決貫徹落實黨中央決策部署，鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，扎實開展黨紀學習教育，進一步加強黨員教育培訓，全年培訓黨員數量比上年增長16.5%，縣級以上黨委對436.6萬名基層黨組織書記開展脫產培訓。黨的組織生活嚴格規範，3200個地方黨委領導班子召開民主生活會，451.8萬個黨支部召開組織生活會、開展民主評議黨員。黨內表彰激勵關懷有力推進，各級黨組織共表彰先進基層黨組織17.5萬個，表彰優秀共產黨員72.8萬名，表彰優秀黨務工作者24.0萬名。全年頒發“光榮在黨50年”紀念章89.4萬枚。



基層黨組織不斷夯實鞏固。全國共設立基層黨委30.6萬個、總支部33.0萬個、支部461.4萬個，分別比上年增加0.9萬個、0.5萬個、6.0萬個，組織設置更加科學規範。抓黨建促鄉村振興深入推進，村黨組織帶頭人隊伍建設不斷加強，48.5萬名村黨組織書記中，大專及以上學歷的佔47.6%，比上年提高3.6個百分點。持續派強用好駐村第一書記，現任駐村第一書記19.2萬名，覆蓋全國39.5%的行政村。黨領導基層治理的體制機制更加健全，為基層減負賦能深入推進，城鄉社區黨建工作力量進一步充實，黨建引領基層治理效能持續提升。各領域黨的組織覆蓋持續鞏固擴大，機關、事業單位、企業和社會組織黨建工作取得新成效，基層黨組織政治功能和組織功能不斷增強，黨的政治優勢、組織優勢不斷轉化為發展優勢、治理優勢，為服務黨和國家工作大局、推動經濟社會高質量發展凝聚強大力量。