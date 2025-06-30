6月份中國製造業採購經理指數繼續回升

中評社北京6月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據顯示，6月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比5月份上升0.2個百分點，比4月份上升0.7個百分點，製造業景氣水平繼續改善。



產需指數均位於擴張區間。6月份，生產指數和新訂單指數分別為51.0%和50.2%，比上月上升0.3和0.4個百分點，製造業生產活動加快，市場需求有所改善。在產需回升的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.2%，比上月上升2.6個百分點。



價格指數回升。6月份，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.4%和46.2%，均比上月上升1.5個百分點，製造業市場價格總體水平有所改善。受近期國際原油價格上漲等因素影響，石油煤炭及其他燃料加工業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數明顯回升。



從企業規模看，6月份，大型企業PMI為51.2%，比上月上升0.5個百分點，繼續位於擴張區間，對製造業整體支撐作用顯著；中型企業PMI為48.6%，比上月上升1.1個百分點，景氣水平有所改善；小型企業PMI為47.3%，比上月下降2個百分點。



此外，三大重點行業繼續擴張。6月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.4%、50.9%和50.4%，均連續兩個月位於擴張區間。其中，裝備製造業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，相關行業產需兩端較為活躍。高耗能行業PMI為47.8%，比上月上升0.8個百分點，景氣水平有所改善。